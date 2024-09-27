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İstanbul Esenyurt’ta huzur uygulamasında aranan şahıslar yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 09:28 Güncelleme: 27.09.2024 09:28
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İstanbul Esenyurt’ta huzur uygulamasında aranan şahıslar yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta polis ekiplerince birçok noktada huzur uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada aranan şahıslar ve uyuşturucu madde ticareti şüphelileri yakalanırken 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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