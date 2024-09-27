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Bandırma'da feci kaza! Kontrolden çıkan tır karşı şeride uçtu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 01:47
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Bandırma’da feci kaza! Kontrolden çıkan tır karşı şeride uçtu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kontrolden çıkan seramik yüklü bir tırın karşı şeride uçması sonucu meydana gelen kazada iki tır hasar gördü. Bandırma İlçe Emniyet ekipleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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