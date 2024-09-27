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Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte? 2025 Diyanet Hac kurası son durum ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 18:32 Güncelleme: 27.09.2024 18:43
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Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte? 2025 Diyanet Hac kurası son durum ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin son başvuru tarihini 27 Eylül 2024’e kadar uzattığını duyurdu. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra kura çekimi sürecine odaklanacak. Başvuruların kapanmasının ardından yapılacak olan kura çekimi ile adayların hac yolculuğuna adım atıp atamayacakları belirlenecek. Bu yıl hac kuraları ne zaman çekilecek sorusu ise hacı adaylarının gündeminde.

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