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Adamı darp edip parasını çalan 3 şüpheli yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 12:18
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Adamı darp edip parasını çalan 3 şüpheli yakalandı

Çatalca'da bir şahsı darp edip, aracına zarar veren ardından da parasını çalıp kayıplara karışan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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