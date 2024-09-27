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Küçük çocuğu ezip 'balkondan düştü' süsü verdi! Acılı baba A Haber'e konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 10:24 Güncelleme: 27.09.2024 10:33
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Küçük çocuğu ezip ’balkondan düştü’ süsü verdi! Acılı baba A Haber’e konuştu

Erzurum'da 6 yaşındaki Emre Kara'yı okuldan evine getiren servis minibüsü küçük çocuğa çarpıp üzerinden geçti. Olay sonrası servis sürücüsü araçtan inerek küçük Emre'yi apartmanın önüne taşıyarak balkondan düşmüş gibi gösterdi. Olay güvenlik kameralarına yansırken servis sürücüsünün serbest bırakılması tepki topladı. Hayat mücadelesi veren Emre'nin acılı babası A Haber'e konuşurken "Güvenlik kameraları olmasa belki çaresiz kalacağız ve çocuğumuzun ezildiğini ispat edemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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