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THY'den Lübnan seferlerine iptal

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 12:30
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THY’den Lübnan seferlerine iptal

İsrail ile Lübnan arasında yaşanan gerilim ve bölgedeki hava saldırılarının ardından Türk Hava Yolları (THY), Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yapacağı seferleri 30 Eylül'e kadar iptal etti.

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