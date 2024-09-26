26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Silahlı saldırıda başından vuruldu: Katil aranıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 12:35 Güncelleme: 26.09.2024 12:37
ABONE OL
Silahlı saldırıda başından vuruldu: Katil aranıyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşanan silahlı saldırıdan başından vurularak ağır yaralanan 35 yaşındaki Erol Korkmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Katil her yerde aranıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör