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Devletten aldığı destekle hayalini gerçekleştirdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 12:15
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Devletten aldığı destekle hayalini gerçekleştirdi

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Süreyya Süer isimli ev kadını, devletten aldığı desteklerle kurduğu çiftliğinde günde yaklaşık 2 ton süt üretiyor.

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