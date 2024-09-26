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Tezgahlarda istavrit sevinci! Kilosu 250 TL

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 14:06
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Tezgahlarda istavrit sevinci! Kilosu 250 TL

Tekirdağ'dan palamuttan sonra istavrit de tezgahları süslemeye başladı. Sevilen balık kilogramı 250 liradan alıcı buluyor.

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