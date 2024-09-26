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Sakarya'da Önce bacağına sonra kafasına sıktı: Dehşet anları kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 14:12 Güncelleme: 26.09.2024 14:15
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Sakarya’da Önce bacağına sonra kafasına sıktı: Dehşet anları kamerada

Sakarya'nın Hendek ilçesinde işe gitmek için kaldırımda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğrayan Erol Korkmaz, hastanede yaşamını yitirdi. Kan donduran cinayet anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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