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Çanakkale açıklarında 7'si çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 14:03
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Çanakkale açıklarında 7’si çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 7'si çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Filistin ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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