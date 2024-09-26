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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 14:25
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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Edirne-Havsa yolunda minibüs ile çarpışan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

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