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Şüpheli araçta 320 litre etil alkol ele geçirildi! 2 gözaltı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 26.09.2024 01:05
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Şüpheli araçta 320 litre etil alkol ele geçirildi! 2 gözaltı...

Samsun'da polis tarafından durdurulan şüpheli araçta sahte içki yapımında kullanılan 320 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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