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Mersin'de çöpte bebek cesedi! Meğerse annesi atmış...

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 26.09.2024 01:33 Güncelleme: 26.09.2024 01:42
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Mersin’de çöpte bebek cesedi! Meğerse annesi atmış...

Akılalmaz olay, Mersin'de yaşanırken iddiaya göre, çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada bebeğin annesiyle birlikte ailesi gözaltına alındı. İnceleme de 14 gün önce 'bir kurumda işe başladım' yalanıyla ilçeden ev tutup yerleşen Y.Ç.'nin çöp poşetiyle bebeğin cansız bedenini attığı belirlendi.

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