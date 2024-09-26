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Kocaeli'de maganda dehşeti! 9 yaşındaki çocuk yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 00:51 Güncelleme: 26.09.2024 00:52
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Kocaeli’de maganda dehşeti! 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir araçtan açılan ateş yoldan geçen 9 yaşındaki çocuğun koluna isabet etti. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken kaçan şüpheliler için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

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