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Sinop'ta 5,5 kilogramlık kötek balığı ağlara takıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 16:35
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Sinop’ta 5,5 kilogramlık kötek balığı ağlara takıldı

Sinop'ta balıkçılar tarafından 5,5 kilogram ağırlığında beyaz kötek balığı yakalandı.

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