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Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 3 tutuklama

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 15:18 Güncelleme: 26.09.2024 15:18
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Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 3 tutuklama

Aksaray'da internetten satılık ilanı verip aracı almak isteyenlerden kapora alıp dolandıran 9 kişilik şebeke polisin operasyonuyla çökertilirken adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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