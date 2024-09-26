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Diyarbakır’da anız yangını sonrası oluşan hortum kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 16:36 Güncelleme: 26.09.2024 16:36
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Diyarbakır’da anız yangını sonrası oluşan hortum kamerada

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde anız yangını sonrası oluşan metrelerce yükseliğindeki hortum, evleri teğet geçti.

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