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Sıcaklıklar 7-8 derece birden düşecek! İstanbul'a yağmur geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 09:46 Güncelleme: 26.09.2024 09:53
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Sıcaklıklar 7-8 derece birden düşecek! İstanbul’a yağmur geliyor

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yurt genelinde sağanak yağışlar etkisini göstermeye başladı. Son günlerde güneşli yüzünü gösterse de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden vatandaşlara yeni bir uyarı geldi. Yapılan 5 günlük hava tahminlerinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sıcaklıkların 7-8 derece düşeceği ve sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. İşte detaylar...

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