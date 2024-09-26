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Rize'de kendisinden 40 yaş büyük arabasına gözü gibi bakıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 09:48 Güncelleme: 26.09.2024 09:49
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Rize’de kendisinden 40 yaş büyük arabasına gözü gibi bakıyor

Rize'de hobi olarak toplamaya başladığı Mercedes araçlar işine dönüşürken en değerli modeli de 1960 model bir araç oldu.

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