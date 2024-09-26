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Rüyada kedi görmek ne anlama gelir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 09:31
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Rüyada kedi görmek ne anlama gelir?

Rüyada kedi görmek, rüyanın nasıl görüldüğüne bağlı olarak çeşitli tabirlere sahiptir. Genel olarak kedi, ev halkından bir kişiyi, bazen hilebaz ve kurnaz birini, bazen de üzüntü veya hastalık gibi olumsuz duyguları temsil eder. Rüyada görülen kedi, aynı zamanda sinsi ve aldatıcı bir kişiye ya da bazen kötü niyetli bir kişiye işaret edebilir.

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