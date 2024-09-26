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Sapık öğretmenden öğrencisine akılalmaz taciz: Sevgilim karıcığım...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 09:20 Güncelleme: 26.09.2024 09:30
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Sapık öğretmenden öğrencisine akılalmaz taciz: Sevgilim karıcığım...

Konya'da 9’uncu sınıf öğrencisi S.D., 55 yaşındaki öğretmeninin önce mesajlarla kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ardından bu tacizin mesajlarla da sınırlı kalmadığını ailesine anlattı. Kız öğrencinin "Merdivenlerde kalçamı sıktı" iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. Tutuklanan ve açığa alınan sapık öğretmenin cezası açıklandı.

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