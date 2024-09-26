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Mersin'de Sahiller kum zambaklarıyla doldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 09:30 Güncelleme: 26.09.2024 09:31
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Mersin’de Sahiller kum zambaklarıyla doldu

Mersin'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan ve koparmanın cezasının bu sene 387 bin 141 TL'ye çıktığı kum zambakları sahilleri süsledi. Kum zambakları ile ilgili çalışma yapan doğa müfettişleri , uyarı levhaları dikerek, çevresini koruma altına aldı.

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