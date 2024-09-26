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Doğdukları hastaneye doktor olarak atandılar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 09:19 Güncelleme: 26.09.2024 09:27
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Doğdukları hastaneye doktor olarak atandılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan devlet hastanesinde dünyaya gelen 5 genç, yıllar sonra doktor olarak doğdukları hastaneye atandı. Atanan doktorlar Gülşen İpek Boğazkesenli, Sude Tekin, Gökçe Eda Vargün, Sena Akyıldız ve Seren Kahraman, doğdukları hastanenin acil servisinde ilk nöbetlerini tuttular.

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