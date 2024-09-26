26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Şanlıurfa Siverek'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 26.09.2024 12:05
ABONE OL
Şanlıurfa Siverek’te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir sitenin bahçesinde park halindeki motosiklet, gece geç saatlerde iki kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör