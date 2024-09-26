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Akseki'ye giden ambulansın motorunda yangın çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 12:08
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Akseki’ye giden ambulansın motorunda yangın çıktı

Antalya'dan Akseki'ye gitmekte olan ambulans, motorunun alt kısmından yanmaya başladı. Diğer sürücülerin uyarısı sonucunda ambulansı durdurarak kaputunu açan ambulans şoförü, yangın tüpüyle yangını söndürdü.

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