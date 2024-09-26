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Motosikletli çocuk kamyonetle çarpıştı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 11:37 Güncelleme: 26.09.2024 11:37
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Motosikletli çocuk kamyonetle çarpıştı

Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü 15 yaşındaki çocuk yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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