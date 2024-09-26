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Görenler gözlerine inanamadı! Karpuz gibi patlıcan

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 09:58
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Görenler gözlerine inanamadı! Karpuz gibi patlıcan

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çiftçi Yavuz Erol tarafından yetiştirilen ve adeti yaklaşık 1,5 kilo gelen karpuz görünümlü patlıcan görenleri şaşırtıyor.

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