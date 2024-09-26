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Ot biçme makinesini halı yıkama makinesine çevirdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 13:40
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Ot biçme makinesini halı yıkama makinesine çevirdi

Elazığ’da yaşayan Nayim Güner, yaz aylarında ot biçerken kullandığı ot biçme makinesini sonbaharda aparat yardımıyla halı yıkamak için kullanıyor.

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