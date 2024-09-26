26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Fethi Kabir nedir, ne anlama geliyor? Fethi Kabir işlemi nasıl yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 13:51
ABONE OL
Fethi Kabir nedir, ne anlama geliyor? Fethi Kabir işlemi nasıl yapılır?

Son dönemde kamuoyunda merak uyandıran fethi kabir işlemi, vefat eden kişilerin kesin ölüm nedenini belirlemek amacıyla başlatılan bir hukuki süreç olarak öne çıkıyor. Defnedilen cesedin mezardan çıkarılması anlamına gelen bu uygulama, adli makamların talebi doğrultusunda gerçekleşiyor. Peki, fethi kabir işlemi nasıl yapılır, hangi koşullar altında uygulanır? Bu soruların yanıtı, uzmanların ve yetkililerin açıklamalarıyla şekilleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör