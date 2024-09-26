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Ordu'da 20 adrese eş zamanlı operasyon!

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 12:55
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Ordu’da 20 adrese eş zamanlı operasyon!

Ordu'da düzenlenen operasyonda 6 milyon 53 bin 890 makaron ele geçirildi. Operasyonda, 12 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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