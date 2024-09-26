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Niğde'de sokak köpeği dehşeti! Yaşlı kadın az kalsın parçalanıyordu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 11:20 Güncelleme: 26.09.2024 11:39
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Niğde’de sokak köpeği dehşeti! Yaşlı kadın az kalsın parçalanıyordu

Niğde'nin Bor ilçesi Bahçeli beldesi Saray Mahallesi'nde bahçede elma toplayan Suziye Atlı'ya (78) sahipsiz köpek saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Atlı, ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafa, boyun ve kolundan yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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