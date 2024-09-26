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Erzincan'da hafif ticari araç tıra vurdu: 3 ölü 2 ağır yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 11:32
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Erzincan’da hafif ticari araç tıra vurdu: 3 ölü 2 ağır yaralı

Erzincan'da hafif ticari araç tıra arkadan çarparken yaşanan kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Tedavi altındaki 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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