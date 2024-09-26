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Eve servis pompalı tüfek! Parayı veren alıyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 11:11 Güncelleme: 26.09.2024 11:14
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Eve servis pompalı tüfek! Parayı veren alıyor

Potansiyel suç makineleri toplum içinde kol geziyor ve isteyen herkes ne yazık ki kolayca uzun namlulu silah sahibi olabiliyor. Üstelik ruhsatı, kaydı olmadan hiçbir prosedüre tabi tutulmadan. İşte bu sebeple şehir eşkıyaları sevdiklerimizi bizden alıyor.

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