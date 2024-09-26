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Erzurum’da trafik kazası: 6 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 20:15
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Erzurum’da trafik kazası: 6 yaralı

Erzurum’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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