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Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 00:05
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Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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