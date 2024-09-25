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Kayseri'de silahlı kavga!

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 25.09.2024 23:59
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Kayseri’de silahlı kavga!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli H.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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