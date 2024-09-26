26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de denize düşen otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 06:12
ABONE OL
İzmir’de denize düşen otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde Alsancak Liman sahası içinde bir otomobilin denize düşmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör