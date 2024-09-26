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Kastamonu'da mantar alarmı: Çok sayıda kişi zehirlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 11:03 Güncelleme: 26.09.2024 11:03
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Kastamonu’da mantar alarmı: Çok sayıda kişi zehirlendi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen 7 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Kastamonu Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan hastalardan 1’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yandan şehir genelinde son 2 haftada 85 kişi mantardan dolayı zehirlendi. İşte detaylar...

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