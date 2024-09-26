26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Boşanma aşamasındaki eşini bombayla korkutmuş! Firari PKK'lıdan akılalmaz tuzak

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 10:43 Güncelleme: 26.09.2024 10:51
ABONE OL
Boşanma aşamasındaki eşini bombayla korkutmuş! Firari PKK’lıdan akılalmaz tuzak

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hurda toplayan bir eskici tarafından bulunan el yapımı patlayıcının failleri yakalandı. Patlayıcının, yurt dışında firari durumda olan bölücü terör örgütü PKK üyesi Bilal İ. tarafından eşine gözdağı vermek için koydurttuğu anlaşıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör