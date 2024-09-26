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Adıyaman’da takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 09:09 Güncelleme: 26.09.2024 09:09
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Adıyaman’da takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi: 1 yaralı

Adıyaman’da kontrolden çıkarak taklalar atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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