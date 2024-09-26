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İki sürücünün yol kavgası kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 10:19 Güncelleme: 26.09.2024 10:19
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İki sürücünün yol kavgası kamerada

Bursa'da 2 sürücü arasında çıkan yol kavgasında sopalar konuştu. O anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.

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