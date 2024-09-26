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Freni boşalan hafriyat kamyonu araçları kağıt gibi ezdi! Yer: Hatay

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 10:04 Güncelleme: 26.09.2024 10:13
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Freni boşalan hafriyat kamyonu araçları kağıt gibi ezdi! Yer: Hatay

Hatay'da freni boşaldığı iddia edilen kum yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak önündeki araçlara çarptı. Kamyonun araçları kağıt gibi ezdiği anlar kameralara yansırken, olayda 9 araç zarar gördü 5 kişi yaralandı.

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