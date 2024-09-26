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Adana’da 41 torbacı tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 10:21 Güncelleme: 26.09.2024 10:21
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Adana’da 41 torbacı tutuklandı

Adana’da narkotik polisleri yaptığı operasyonlarda 50 torbacı yakalarken 41’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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