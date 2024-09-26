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4 ilde dolandırıcılık operasyonu! 5 tutuklama var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 18:18
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4 ilde dolandırıcılık operasyonu! 5 tutuklama var

Şanlıurfa, İstanbul, Adana ve Konya'da dolandırıcılar için düğmeye basıldı. Sahte reklam sitesi kurarak nitelikli dolandırıcılık yapan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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