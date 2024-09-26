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4 firari Şanlıurfa'da yakalandı! Cezaevine gönderildi

Giriş: 26.09.2024 17:13
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4 firari Şanlıurfa’da yakalandı! Cezaevine gönderildi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan hapis cezası bulunan 4 firari yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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