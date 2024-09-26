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Araçta sıkışan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 12:10 Güncelleme: 26.09.2024 12:13
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Araçta sıkışan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı'nın merkeze bağlı Ballıbostan köyünde yavru köpek, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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