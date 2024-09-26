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DEAŞ üyesi 2 hükümlü Yalova'da yakalandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 17:34
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DEAŞ üyesi 2 hükümlü Yalova’da yakalandı

Yalova’da, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan 6'şar yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

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