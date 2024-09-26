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Çanakkale'de silahlı ve bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 26.09.2024 17:39
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Çanakkale’de silahlı ve bıçaklı kavga! Çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de aralarında husumet bulunan iki grubun karıştığı silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olaya karışan yararılar dahil 11 şüpheli şahıs, 2 adet 7/65 çapında ateşli silah ve bıçak ile yakalanmış olup, diğer şüpheli şahısları tespit ve yakalama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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