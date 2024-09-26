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3 yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü: Anne sinir krizi geçirdi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 10:30
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3 yaşındaki çocuk üçüncü kattan düştü: Anne sinir krizi geçirdi

İstanbul Sarıyer'de annesinin yemek hazırladığı esnada açık olan pencereden sarkan 3 yaşındaki çocuk aşağıya düştü. Beton zemine düşen çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, anne sinir krizi geçirdi. İşte detaylar...

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